Tuttosport in prima pagina: "Lite a San Siro: Allegri paga, Fabregas no"

vedi letture

"Lite a San Siro: Allegri paga, Fabregas no": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport. Il riferimento è a quello che è successo mercoledì sera a San Siro durante il secondo tempo di Milan-Como: Fabregas, con il pallone in gioco, ha trattenuto Saelemaekers, impedendogli di inseguire un avversario. Questo episodio ha ovviamente fatto scattare Max Allegri che è stato poi espulso per essere andato verso la panchina dei lariani. Il tecnico rossonero è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, mentre lo spagnolo, nonostante quel gesto antisportivo, no.

Tra i due non scorre buon sangue e anche dopo la fine del match c'è stato uno scontro verbale. Già dopo la partita di andata c'erano state delle scintille tra Fabregas e Allegri, con quest'ultimo che non aveva gradito alcune frasi pronunciate dallo spagnolo al termine della sfida vinta 3-1 dal Diavolo grazie alla rete di Nkunku su rigore e alla doppietta di Rabiot.