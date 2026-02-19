Il condottiero Max: Allegri sa come gestire questa fase delicata della stagione

Un pareggio amaro per il Milan, che contro il Como non è andato oltre l'1-1. Adesso i punti di distanza dall'Inter capolista sono 7, ma Massimiliano Allegri non fa drammi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ripropone le dichiarazioni del tecnico livornese a fine partita: "Mi tengo la reazione della squadra, senza contare che abbiamo guadagnato un punto su tre squadre e bisogna anche mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Pensiamo a tornare alla vittoria domenica: ricordo che questo è il 24° risultato utile consecutivo".

Dichiarazioni significative di una persona che sa come gestire determinate fasi della stagione. Non bisogna demoralizzarsi, perché i punti da recuperare non sono ancora tantissimi e sulle strada sia di Milan sia di Inter ci sono ancora tante incognite. Niente è deciso, e Allegri sa che la classifica può ribaltarsi da un momento all'altro: "Da un momento all'altro, lo sappiamo, si può capovolgere la classifica. Non era semplice battere il Como: li abbiamo trovati scoperti e siamo stati bravi ad approfittarne. Stiamo recuperando alcuni giocatori, Pulisic per esempio è entrato bene. Siamo sereni e ancora dentro l'obiettivo. La mia espulsione? Credo che Saelemaekers sia stato tirato da Fabregas, ma non è una cosa normale altrimenti lo faccio anch'io".

Lo show a fine partita, l'agonismo a dimostrare come questo sia il periodo, fisicamente e mentalmente, più importante della stagione. Il Milan giocherà una volta a settimana e dovrà preparare ogni gara come se fosse l'ulti,a è l'Inter che ha da perdere ed ecco che gli impegni infrasettimanali potrebbero condizionare i nerazzurri. In un momento delicato come questo, ecco che il Diavolo si affida al suo condottiero, che mai come nessun'altro sa come gestire la flotta in acque turbolente come queste, dove un'altra onda potrebbe sbilanciare, da una parte o dall'altra, una flotta che non ha alcuna voglia di affondare, per continuare a coltivare il sogno scudetto. Tutto è possibile e nulla è ancora scritto.