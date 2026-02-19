Milan, la strada verso il derby. Serve un bottino pieno, sperando che l'Inter sprechi energie

Un pari che serve a poco per il Milan. I rossoneri non sono andati oltre l'1-1 contro il Como e vedono così l'Inter allungare in vetta alla classifica. I ragazzi di Christian Chivu sono ora a +7, in un periodo clou della stagione. Massimiliano Allegri lo aveva detto nella vigilia della gara contro i lariani, da ora in poi ogni gara è storia a sé e può rappresentare uno spartiacque importante per quello che poi sarà il finale di stagione.

Sette punti non sono una distanza insormontabile, è chiaro. Così come è chiaro, però, che ci sono tante variabili. La data segnata sul calendario è il weekend dell'8 marzo, fine settimana in cui Inter e Milan si sfideranno, in quello che potrebbe essere l'atto principale della corsa allo scettro. Ma come arriveranno le due squadre a quella data?

La Gazzetta dello Sport offre un'analisi su quello che sarà il cammino delle due squadre fino ad allora. Domenica il Milan ospiterà il Parma, mentre l'Inter farà visita al Lecce al Via del Mare. Nerazzurri che probabilmente concentreranno tutte le loro energie alla sfida di martedì 24, quando a San Siro arriverà il Bodo, fresco del 3-1 dell'andata nei playoff di Champions League.

Si continua poi e si arriva a domenica 1 marzo: il Milan sarà ospite della Cremonese, l'Inter ospiterà il Genoa. Da quella gara in avanti, i rossoneri avranno una settimana piena per preparare la stracittadina. A differenza dell'Inter, che martedì 3 marzo sarà impegnata contro il Como nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.

Il primo obiettivo di Max Allegri è uno e uno soltanto: arrivare al derby con il bottino pieni, ottenendo tutti i punti a disposizione contro Parma e Cremonese. Poi bisognerà sperare in un inciampo dell'Inter, magari con la stanchezza delle coppe. E' chiaro che ogni gara si giocherà sul filo massimo della tensione, il Milan non deve darsi per vinto e rialzarsi immediatamente dopo il pari di ieri sera. C'è tempo per recuperare e punti da mangiare, Allegri sa come gestire momenti importanti come questi.