live mn Serie A, Milan-Como (1-1): pareggio che lascia l'amaro in bocca

FINE PARTITA, MILAN-COMO 1-1. Termina con un pareggio che non serve a nulla al Milan se non a mantenere il vantaggio sul quinto posto, che poteva essere incrementato, e il distacco dall'Inter sul primo, che poteva essere diminuito. Una partita sporca, con tanti errori tecnici e nel finale anche molto nervosa con l'espulsione di Allegri e del Team Manager del Como. Al Milan il merito di aver trovato il pareggio nella ripresa ma anche recriminazioni per troppi errori tecnici e un finale gestito abbastanza male, con pochi cross e fatti male.

94' Ancora il Como da fuori area con Alex Valle: la sua conclusione termina a lato

93' Jesus Rodriguez liberissimo di tirare da fuori area ma viene rimpallato da Maignan

90' Cinque minuti di recupero

89' Entra Smolcic nel Como: lascia il campo Vojvoda

87' Contropiede del Como con Douvikas che va al tiro ma viene chiuso in corner da Tomori. Ammonito Saelemaekers per un fallo nel corso dell'azione

84' Contropiede rossonero con Pulisic, appena entrato: prova il piazzato ma il tiro è centrale

82' Esce Leao ed entra Pulisic

80' Espulso Allegri. Si è accesa la polemica in panchina dopo un diverbio tra Saelemaekers e Fabregas a gara in corso: poi c'è stato il chiarimento tra i due. Il tecnico rossonero era andato a provare a sedare le acque nei pressi della panchina del Como. Il tecnico lascia il campo dicendo: "Non ho fatto letteralmente nulla". Espulso anche il team manager del Como

80' Bruttissima palla persa da Saelemaekers: il cross sul secondo palo per Baturina che colpisce il fianco della rete da buona posizione

78' Due cambi nel Como: entrano Jesus Rodriguez e Da Cunha, escono Caqueret e Sergi Roberto

78' Ancora il Como pericoloso, dopo un'azione prolungata: il Milan si salva come può grazie a Gabbia

76' Douvikas, dimenticato in area, colpisce di testa: per fortuna colpo centrale con Maigna che controlla. C'era fuorigioco

74' Traversa di Leao con la testa anche se il portoghese era partito in fuorigioco

73' Ancora Diogo Carlos a salvare in scivolata su un buon cross di Bartesaghi. Altro giro dalla bandierina per il Milan

71' Doppio cambio Como: escono Paz e Van der Brempt, entrano Douvikas e Alex Valle

70' A UN PASSO DAL VANTAGGIO IL MILAN! Cross dalla destra di Saelemaekers per l'inserimento di Fofana che da buonissima posizione di testa non inquadra lo specchio...

68' Ammonito Sergi Roberto all'ennesimo comportamento sopra le righe, con lui ammonito anche Leao

64' GOOOL DEL MILAAAN! Segna Leao, dopo una gara di tantissime difficoltà. Il Como, sbilanciato, tagliato in due dal lancio di Jashari per Rafa che controlla in mezzo a due e da venti metri, vedendo Butez fuori dai pali, lo scavalca con un pallonetto perfetto. Pareggio rossonero! Meritato!

63' Ammonito Butez per perdita di tempo

62' Fuori Nkunku dentro Fullkrug

58' Bella trama rossonera, Modric al cross per Leao che viene anticipato da Diego Carlos che con il suo tocco favorisce l'uscita di Butez

55' Doppio cambio: fuori Ricci e Athekame, dentro Fofana e Saelemaekers

53' Ammonito Nico Paz per un fallo su Nkunku

49' Palla brutta persa da Nkunku che apre il campo al contropiede lariano: Maignan esce a cannone e subisce fallo, salvando la situazione

48' Palla interessante di Gabbia in profondità per Leao: giusto un filo troppo lunga...

45' Non ce la fa Pavlovic, azzoppato da Van der Brempt: entra Gabbia. Si riparte!

MILAN-COMO, 0-1: FINE PRIMO TEMPO. Si conclude un primo tempo che per i primi venti minuti non ha offerto alcunché. Dopo un gol annullato, giustamente, a Vojvoda la partita si è stappata: prima una conclusione di Leao potente, ma centrale; poi lo sciagurato passaggio di Maignan a Nico Paz che manda avanti gli ospiti. Dopo lo svantaggio i rossoneri possono subito pareggiare ma Butez dice di no a Tomori con un miracolo incredibile. Quindi è ancora il Como che va vicino al gol con Sergi Roberto ma questa volta Maignan risponde presente. Dopo questa fase centrale, la gara torna a essere spezzettata a con pochi spunti. I cross di Athekame sono stati pericolosi, qualche traccia centrale è stata trovata ma offensivamente bisogna essere più cattivi e concreti.

45' Due minuti di recupero

42' Manca un giallo enorme per Van der Brempt che commette un brutto fallo su Pavlovic

39' Si riscatta Maignan con una parata di grande reattività su Sergi Roberto, sugli sviluppi dell'angolo

38' Tomori salva Maignan: il portiere non esce su una palla tagliata messa in mezzo da Paz e il centrale rossonero spazza in corner una traiettoria pericolosa

34' MIRACOLO DI BUTEZ! Super azione del Milan con il cross di Athekame per la girata di Tomori sotto la traversa, smanacciata dal portiere lariano all'ultimo...

32' GOL COMO. Sciocchezza di Mike Maignan che in fase di possesso passa il pallone a Nico Paz che a porta vuota segna. Incredibile...

30' Primo squillo di Leao! Appena si sposta a sinistra, con un po' di spazio, Rafa punta l'uomo e calcia forte da posizione defilata: Butez in bagher in angolo

28' Un bel cross di Athekame ma nè Leao nè Nkunku attaccano lo spazio davanti alla porta

25' Annullato un gol a Vojvoda che aveva segnato concludendo un contropiede partito dopo un nettissimo fallo di Sergi Roberto su Ricci non ravvisato da Mariani. Prima emozione di questa gara

23' Pochissime emozioni, squadre che non si stanno sbilanciando

20' Primo pericolo di Nico Paz, contenuto molto bene da De Winter che si conquista anche il fallo

12' Gioco molto spezzettato in questo inizio, con l'arbitro che ha fischiato già diverse volte scatenando i mugugni di San Siro

8' Altro grande pallone di Modric per Pavlovic che pesca Leao in mezzo che non aggancia: tutto comunque fermato per offside

5' Bella palla di Modric in profondità per Athekame che però non riesce a trovare la linea di passaggio giusta

1' Inizia la partita!

- L'arbitro della sfida sarà Mariani di Aprilia. Al Var la coppia Gariglio-Maresca

- Queste le formazioni ufficiali di Milan-Como:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic; Füllkrug. All.: Allegri.

COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Smolčić, Valle; Da Cunha, Lahdo, Rodríguez; Addai, Douvikas, Kühn. All.: Fàbregas.

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Alla fine di questa sera, avremo una classifica di Serie A Enilive finalmente in pari: tra pochi minuti Milan e Como scendono in campo a San Siro per recuperare il 24° turno di campionato, posticipato a causa della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. I rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive e con i tre punti potrebbero mantenere a 5 lunghezze la distanza dall'Inter, oltre che allungare sul quinto posto. Per seguire la gara azione dopo azione, seguite il nostro live testuale. Restate con noi!