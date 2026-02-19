Il Milan se la può ancora giocare per lo scudetto? Marcolin: "Secondo me sì, sono tante le partite"

Il Milan se la può ancora giocare per lo scudetto? È questa la domanda che è stata posta a Dario Marcolin nel post partita di Milan-Como 1-1. La sua risposta:

“Secondo me sì, sono tante la partite. Fossero 5 ti direi di no. L’Inter avrà anche l’Europa che può portare via energia. Il Milan oggi pensava di potersi avvicinare, ma oggi abbiamo visto anche un grande Como che ha affrontato la partita a viso aperto”.