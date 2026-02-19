Fabregas trattiene Saelemaekers. Viene espulso Allegri. Sipario

Fabregas, allenatore del Como, nel secondo tempo della sfida di San Siro ha trattenuto Saelemaekers dal limite della sua area tecnica, ad impedire che il belga tornasse in difesa dopo un pallone perso. Da lì un gran parapiglia tra le due panchine. Risultato? L'arbitro Mariani ha espulso Massimiliano Allegri. Sipario.

LE DICHIARAZIONI DI FABREGAS NEL POST PARTITA

“Prima di tutto se mi permettete di chiedere scusa, oggi ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso, ho fatto una cosa antisportiva. Per l’emozione ho toccato la palla, le mani a casa come diceva Chivu l’altro giorno, specialmente l’allenatore, non possiamo fare questo. Una cosa che spero di non fare mai più".

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI NEL POST PARTITA

“Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata e entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers, il giocatore ha avuto una reazione ed in quel momento lì mi è venuto incontro uno del Como che non so chi è, ma non è successo niente”.