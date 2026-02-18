Milan, riecco Leao dal 1': Rafa a caccia di un gol che gli manca da un mese e mezzo

Al momento chi è certo di avere un posto da titolare nell'attacco del Milan che stasera sfiderà il Como a San Siro nel recupero della 24^ giornata di Serie A è Ruben Loftus-Cheek, che verrà confermato in quel ruolo da Max Allegri per la terza gara di fila. Qualche dubbio in più invece c'è sul suo partner, anche se ci sono buone chance di rivedere dal primo minuto Rafael Leao.

FAVORITO SU NKUNKU - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il numero 10 rossonero è favorito su Christopher Nkunku, che era stato invece titolare con l'inglese nelle ultime due partite contro Bologna e Pisa. Il portoghese non è al meglio a causa del fastidio al pube che lo sta tormentando da tempo e che non gli permette di rendere come vorrebbe. In particolare lo limita negli scatti e nelle accelerazioni che sono i suoi punti di forza. Leao andrà a caccia di un gol che gli manca da un mese e mezzo, vale a dire dall'8 gennaio quando firmò l'1-1 casalingo contro il Genoa con un gol di testa nel finale.

PARLA ALLEGRI - Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigila della gara contro il Como, Max Allegri ha parlato così di Leao: "Come sta Leao in percentuale? Faccio fatica a dire la percentuale. Diciamo che sta bene. Ha fatto un buon allenamento anche ieri. È un giocatore, così come sarà Pulisic, che hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto gol importanti. Nella parte finale della stagione, quando cambierà totalmente le partite e ci sarà bisogno di giocatori tecnici come loro sicuramente faranno molto bene".