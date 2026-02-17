Rafa, scelgo te! Il Milan ha bisogno del suo numero dieci: Allegri studia il piano per esaltare nuovamente il portoghese

Per il Milan quella di domani sera contro il Como rappresenta una partita fondamentale, quasi cruciale per il percorso in questo campionato. Lo ha detto il mister Massimiliano Allegri ma lo pensiamo un po' tutti: domani a San Siro sarà un crocevia importante per il destino dei rossoneri in Serie A. Con un Inter sempre più in fuga e una corsa Champions da stabilizzare al meglio, il Milan è chiamato a rispondere presente, per sè stesso e il proprio obiettivo finale.

SI RIVEDE LEAO?

La grande novità di formazione potrebbe essere il ritorno in campo dal 1' di Rafa Leao. Il portoghese, che potrebbe fare coppia con Nkunku, soffre da tempo di questa forma di pubalgia fastidiossima, che ne rallenta la velocità e freschezza atletica, armi fondamentali nelle caratteristiche nel numero dieci milanista. La fiducia, ribadita in conferenza stampa anche dallo stesso Allegri, c'è e resterà sempre. Leao, anche se a mezzo servizio resta un giocatore chiave per questo gruppo, ma le difficoltà esistono, purtroppo.

VELOCITA' LIMITATA

Purtroppo Rafa convive con questo problema fisico ormai da inizio stagione, tanto che Allegri ha pensato bene di cambiargli ruolo. Da prima punta, Leao non ha nemmeno fatto così male finora: 8 reti e due assist tra Serie A e Coppa Italia. L'ultimo squillo contro il Cagliari, in una trasferta difficilissima di inizio 2026. Mercoledì di nuovo il Como, squadra compatta, di palleggio. Le qualità di Leao potrebbero vedersi a campo aperto, ma i limiti di condizione e ritmo potrebbero, purtroppo frenarlo.

LE PAROLE DI ALLEGRI

Alla domanda "Come sta Leao" Max Allegri risponde così: "Faccio fatica a dire la percentuale. Diciamo che sta bene. Ha fatto un buon allenamento anche ieri. È un giocatore, così come sarà Pulisic, che hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto gol importanti. Nella parte finale della stagione, quando cambierà totalmente le partite e ci sarà bisogno di giocatori tecnici come loro sicuramente faranno molto bene".