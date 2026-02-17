Caso Bastoni, Giletti: "L'interista dovrebbe chiedere scusa anche a Kalulu"

vedi letture

E' intervenuto così il noto giornalista Massimo Giletti, in esclusiva ai microfoni di TMW Radio sull'ormai discusso e grave caso Bastoni-Kalulu. Le considerazioni di Giletti sulla triste simulazione dell'interista:

"Bastoni è un giocatore della Nazionale, che si alza tutte le mattine per fare bene il suó mestiere, si rende responsabile di un fatto gravissimo e si vede come prenda in giro sapendo quello che ha fatto Kalulu. Questo è di una gravità inaccettabile per me. Se fosse stato una persona seria, almeno al termine della partita doveva chiedere scusa, sapendo benissimo che le telecamere avrebbero raccontato la verità. Chivu l'ho sempre apprezzato per il suo modo di approcciare, ci racconta che insegna ai suoi giocatori di non usare certi comportamenti. Stavolta accusa Kalulu di aver sfiorato il braccio di Bastoni con una mano, allora mi chiedo: da che parte stai? Facile predicare bene e razzolare male. E' l'immagine del calcio di oggi. Quando il capo di Rocchi non telefona al capo degli arbitri ma a Gravina, siamo arrivati alla fine. Chi fa parte di questo sistema, deve avere il coraggio di dire le cose come stanno. Ho visto degli scempi quest'anno, nessuno che attacca Rocchi. Abbiamo visto anche Parisi a Como che va a terra, cosa stiamo aspettando? I ragazzini che vedono Bastoni fare una sceneggiata così, fregare l'arbitro, godere di questo e prendere in giro l'avversario...è possibile? La gogna mediatica se l'è cercata lui. Doveva chiedere scusa".