Kirovski: "Importante che i nostri giovani giochino in C o in D, con gli adulti: è il vero calcio"

Nel corso della puntata dell'Inferno del Lunedì, programma del palinsesto di Milan TV, è stata mandata in onda l'intervista esclusiva a Jovan Kirovski, direttore tecnico del progetto Milan Futuro, al suo secondo anno al lavoro nel club rossonero, che ha concesso le sue prime dichiarazioni in italiano parlando di quelli che sono i programmi attuali e futuri della seconda squadra rossonera. Un estratto delle sue dichiarazioni, rilasciate dal suo ufficio di Milanello.

Sull'obiettivo ultimo del progetto: "Ho lavorato e giocato in tanti altri paesi: Germania, Inghilterra, anche gli Stati Uniti. Diverse culture, diverso calcio. Ma noi siamo in Italia e abbiamo una cultura forte: l'importante è che noi cambiamo un po' il processo e la mentalità. Noi siamo qua per far crescere i nostri giocatori. Il Barcellona o il Bayern Monaco hanno le seconde squadre giocano in terza o quarta divisione: l'importante è che i giocatori giocano in situazioni non comode, in Serie C o Serie D con adulti. È il vero calcio per i nostri giovani calciatori: tutte le partite sono difficili, questo è molto molto importante"