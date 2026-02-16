Milan, tutti i risultati del Settore Giovanile: successi per Primavera maschile e femminile

Milan, tutti i risultati del Settore Giovanile: successi per Primavera maschile e femminileMilanNews.it
di Niccolò Crespi
fonte acmilan.com

Tanti sorrisi nel weekend del Settore Giovanile rossonero, a cominciare dalle vittorie esterne delle due formazioni Primavera: la maschile trova un prezioso successo esterno a Genova contro il Genoa mentre la femminile doma a domicilio l'Arezzo. Si affermano anche tante altre squadre: spicca il 3-0 dell'Under 18 sul Cagliari, bene anche le due Under 15 oltre a diverse squadre più "piccole" nei rispettivi campionati dell'attività di base.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 25ª giornata, Genoa-Milan 1-2 (44' Perera, 24'st Domniței)

PRIMAVERA FEMMINILE: 15ª giornata, Arezzo-Milan 0-3 (17' e 4'st Strauss, 37' Stendardi)

UNDER 18: 23ª giornata, Milan-Cagliari 3-0 (7' Samb, 20' Dotta, 46' Lupo)

UNDER 17: 19ª giornata, Como-Milan 1-1 (41'st Colombo)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata, Inter-Milan 4-2 (5' e 44' El Shamy)

UNDER 16: 18ª giornata, Milan-Venezia 1-2 (14'st De Nicola)

UNDER 15: 18ª giornata, Milan-Venezia 3-2 (6' Rossini, 6'st Tebaldi, 33'st Vigil)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-6 (Campanella x2, Magrini x2; Luccarelli, Manuini)

UNDER 14: campionato, Milan-Alcione 10-1 (1', 3' e 11' Crisci; 16' Tarabugi; 26', 8'st e 25'st Kostyuk; 22'st Colombo; 30'st Marku; 34'st Rampoldi)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Assago-Milan 3-2 (Petruzzellis, Venditto)

UNDER 12: campionato, Cimiano-Milan 2-4 (Campus x4)

UNDER 11: campionato, Milan-Alcione 12-3 (Sabella x3; Morganella x2; Djilo, Ottavaino, Pecorelli, Pinelli, Thiago)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Sesto 2012 6-1 (Aliprandi, Brescia, Carofiglio, Loconte, Nicola, Vergani)

UNDER 10: campionato, Pro Sesto-Milan 0-5 (Bamba, Grammatico, Morganella, Paganelli, Pisani)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria 2-3 (Archetti, Palizzi)

UNDER 9: campionato, Milan-Rhodense 8-0 (Bonfanti x3, Villa x3; Meroni, Pagani)