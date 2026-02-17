Matri crede in Allegri: "È un Milan attaccato al campionato e uno sguardo su lo dà sempre"

vedi letture

Il Milan, dopo essere tornato in campo e aver vinto in casa del Pisa lo scorso venerdì grazie a un super gol di Luka Modric, mercoledì sera torna in campo per recuperare la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive contro il Como. Di questa importante sfida, il cui esito potrebbe indirizzare in un senso o nell'altro sia la lotta Scudetto che la lotta per i posti Champions League, si è parlato lungamente nel corso di 4-2-3-1, programma del lunedì sera di DAZN. Le parole di Alessandro Matri, ex attaccante.

Così Alessandro Matri sulla classifica rossonera: "L’esito di Milan-Como definisce una cosa: se il Milan dovesse perdere punti non è finita ma la percentuale in favore dell’Inter sarà molta alta. Il derby sarà il match ball per i nerazzurri. La partita del Milan mi sembra che sia passata come una partita in cui ha sofferto ma i rossoneri hanno subito alla fine un tiro in porta, forse. È un Milan che sta bene in campo, sa difendersi, se fa gol Fullkrug può allargarsi. È un Milan che è attaccato al campionato, attaccato all’obiettivo Champions ma secondo me uno sguardo in su lo dà sempre".