Colantuono: "Ma sto Var cosa l'abbiamo messo a fare se poi certe cose non le controlli?"

Dopo la partita tra Inter e Juventus, vinta dai nerazzurri 3-2 all'ultimo tiro, che ha portato in dote una pletora di polemiche aggiuntive e sacrosante sull'utilizzo del VAR, anche il tecnico Stefano Colantuono ha espresso il suo parere in merito. L'allenatore ha parlato sulle frequenze di Radio 24 come ospite della trasmissione sportiva Tutti Convocati.

Le dichiarazioni di Colantuono sul caso emerso dopo Inter-Juventus: "Ma sto Var che l'abbiamo messo a fare se poi certe cose non le controlli? Sarebbe finito tutto lì, ora ne parleremo per una settimana. Sarebbe tutto risolvibile cambiando quella piccola regola. Le parole di Marotta sono in parte condivisibili, forse un po' esagerato l'assalto a Bastoni, anche se l'errore c'è stato. Il giocatore la mezza simulazione la fa sempre e anche gli allenatori mettono in guardia i propri calciatori da alcuni avversari simulatori"