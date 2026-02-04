Tra tanti chiacchieroni Allegri fa: Max porta risultati e concretezza nonostante alcuni limiti

Per alcuni sarebbe strano se il Milan non fosse lì, per altri i rossoneri hanno l'obbligo di vincere lo scudetto, per altri ancora Max Allegri sta facendo un vero e proprio miracolo. Opinioni che alla fine lasciano tutte il tempo che trovano. Quello che conta nel calcio è il campo, i gol ed i punti. E il campo dice che il Milan è secondo in classifica a 50 punti, 5 punti in meno di un'ottima Inter, con 22 risultati utili consecutivi (22 partite di Serie A senza mai perdere), e ben 15 punti in più rispetto all'anno scorso dopo 23 giornate.

SERIE A, LA CLASSIFICA RISPETTO AD UN ANNO FA

Inter 55 (+4)

Milan 50 (+15)

Napoli 46 (-8)

Juventus 45 (+5)

Roma 43 (+12)

Como 41 (+19)

Il Milan gioca sì meno rispetto alle avversarie, ma ha anche una rosa decisamente più ridotta e più di una volta quest'anno Allegri non ha avuto alternative a disposizione a causa degli infortuni. Basta vedere anche ieri: Pulisic out, Leao a mezzo servizio (infatti non è entrato), Loftus adattato come punta ed Athekame titolare per la seconda volta in Serie A. Risultato? 3-0 secco e ottima prestazione. Non è ovviamente la normalità, perché spesso la squadra ha giocato anche partite "brutte", o sporche, come piace chiamarle all'allenatore, ma non è mai mancata nello spirito e nella voglia di andare a fare risultato. Il dato significativo è quello dei 50 punti dopo 23 giornate: al Milan era successo solo altre due volte nella storia, ed in entrambe ha poi vinto il campionato. Non è detto ovviamente che ci si ripeterà, ma fa capire il lavoro unico di Max con questa rosa. Tra chiacchiere, detrattori e uccelli del malaugurio il tecnico livornese sta portando a casa risultati su risultati, sempre con in mente l'obiettivo chiave di tornare tra i primi 4 posti per giocare la Champions l'anno prossimo.

Uno degli snodi cruciali della stagione sarà sicuramente il derby di inizio marzo. Questo il calendario delle due squadre prima della stracittadina:

CALENDARIO INTER

Torino - Casa

Sassuolo - Trasferta

Juventus - Casa

Bodo/Glimt - Trasferta

Lecce - Trasferta

Bodo/Glimt - Casa

Genoa - Casa

DERBY

CALENDARIO MILAN

Pisa - Trasferta

Como - Casa

Parma - Casa

Cremonese - Trasferta

DERBY

L'Inter ne giocherà 7, il Milan 4. Posto che Allegri si è detto dispiaciuto di non poter giocare di più, che nel calcio ovviamente è un piacere disputare più competizioni ad alto livello, è un vantaggio che i rossoneri possono e devono sfruttare. Arriva la fase calda della stagione, quella di cui Max ha iniziato a parlare già ad agosto. "Bisogna arrivarci nelle migliori condizioni possibili". Per ora siamo nei parametri. E sarà fondamentale rimanere con i piedi per terra, concentrati e mai leziosi. Le reazioni del tecnico nei minuti finali di Bologna-Milan, nonostante la partita chiusa, fanno capire a tutti quanto ci tenga.

