Prova di forza rossonera: il Milan manda un messaggio all'Inter

C'era tensione nei giorni precedenti alla trasferta di Bologna: le tante assenze, le squadre che incalzano da dietro e quella che accenna una fuga davanti, la voglia di riscatto della formazione di Italiano. Ieri sera, però, tutto è stato spazzato via dal Milan che allo stadio "Renato Dall'Ara" ha prodotto uno degli sforzi migliori della stagione: tris milanista targato dall'inedita coppia d'attacco Nkunku-Loftus e dal solito irrinunciabile Adrien Rabiot, ancora una volta migliore in campo.

Prova di forza

Nel raccontare la partita, questa mattina il Corriere della Sera sceglie di utilizzare un'espressione che racconta bene la prestazione milanista che si è vista in Emilia: "Prova di forza rossonera". Il dato più importante è che una delle gare migliori della stagione sia arrivata senza la possibilità di impiegare tre giocatori che per la fase offensiva sono cruciali: Rafael Leao, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers (ieri presente al seguito della squadra). I sostituti di questi tre - Nkunku, Loftus e Athekame - hanno fatto tutti benissimo e sono stati sorretti dai soliti noti che ormai definiscono la caratura di questo Milan: un Luka Modric commovente e trottola impazzita, un Adrien Rabiot sempre più affamato, uan difesa solida che ha trovato in Koni De Winter una risorsa in più.

Messaggio all'Inter

Max Allegri, come prevedibile, è stato molto chiaro nel post partita: molto meglio aver cacciato la Roma quinta a -7 che aver mantenuto le distanze invariate dall'Inter capolista (5 punti). Il mese di marzo però si avvicina e il tecnico rossonero lo ha sempre indicato come il periodo in cui iniziare a fare delle valutazioni serie sulla classifica: inoltre l'8 marzo si giocherà il Derby, a cui ci si avvicinerà con un calendario che per il Diavolo è meno fitto. Iniziare a poter pensare di accarezzare anche qualcosa in più della qualificazione in Champions League può essere una sana tentazione, specialmente se il Milan gioca con l'autorevolezza dimostrata a Bologna. Ora è difficile predirlo e la squadra dovrà pensare partita per partita, ma intanto il Milan è lì e non perde di vista i cugini.