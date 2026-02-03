live mn Verso Bologna-Milan: Athekame dal 1', in avanti la coppia Loftus-Nkunku

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku.

Dopo il pareggio in trasferta contro la Roma, per il Milan di Massimiliano Allegri è tempo di preparare un'altra delicata gara lontano da San Siro. I rossoneri hanno dovuto aspettare fino a stasera per scendere in campo nel 23^ turno di Serie A Enilive. I ragazzi di Allegri saranno in campo alle 20.45, oggi allo stadio "Renato Dall'Ara" per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. Un'occasione per rispondere alle vittorie di Napoli e Juventus, e approfittare del passo falso della Roma contro l'Udinese. Massimiliano Allegri dovrà però fare i conti con due assenze pesanti: oltre al lungodegente Santiago Gimenez, domani non ci saranno Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic.

13.00 - La squadra arbitrale e dove seguire Bologna-Milan:

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi C. - Cavallina

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: martedì 3 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara di Bologna

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it