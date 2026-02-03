Verso Bologna-Milan: Athekame dal 1', in avanti la coppia Loftus-Nkunku
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku.
Dopo il pareggio in trasferta contro la Roma, per il Milan di Massimiliano Allegri è tempo di preparare un'altra delicata gara lontano da San Siro. I rossoneri hanno dovuto aspettare fino a stasera per scendere in campo nel 23^ turno di Serie A Enilive. I ragazzi di Allegri saranno in campo alle 20.45, oggi allo stadio "Renato Dall'Ara" per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. Un'occasione per rispondere alle vittorie di Napoli e Juventus, e approfittare del passo falso della Roma contro l'Udinese. Massimiliano Allegri dovrà però fare i conti con due assenze pesanti: oltre al lungodegente Santiago Gimenez, domani non ci saranno Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic.
13.00 - La squadra arbitrale e dove seguire Bologna-Milan:
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi C. - Cavallina
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Mazzoleni
AVAR: Ghersini
DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN
Data: martedì 3 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Renato Dall'Ara di Bologna
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
