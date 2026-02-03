I pensieri solo al campo: il Milan e la fase clou della stagione, Allegri sa come gestirla

vedi letture

Il calciomercato è giunto al termine e il Milan non è riuscito a portare a Milanello il tanto desiderato centravanti, con Jean-Philippe Mateta che non ha superato le visite mediche aggiuntive al ginocchio.

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre Bologna, aveva dichiarato - come già fatto in passato - di essere contento delle pedine che ha a disposizione. E adesso, infatti, è tutto nelle mani di Max. Da qui fino a fine campionato sarà inutile, o almeno parzialmente inutile, parlare di rivoluzione estiva. Da oggi in poi bisognerà solo ed esclusivamente pensare al campo, a partire dall'ostica trasferta di Bologna.

I rossoneri hanno un solo obiettivo: vincere. L'Inter è attualmente a -8 e pare non aver alcuna intenzione di fermarsi, al momento soltanto il Diavolo sembra poter recitare il ruolo di antagonista principale per lo scudetto, anche perché il Napoli ha limiti strutturali e caratteriali che non riesce a risolvere del tutto, mentre la Roma, che ieri è caduta a Udine, resta ormai lontana.

Ne parla anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La risposta del Diavolo". Questo, infatti, sarà il diktat principale di Massimiliano Allegri, che da ora in avanti dovrà proporre una rincorsa solitaria. Tra febbraio e marzo arriva il periodo clou della stagione, Max lo ha sempre definito così. Il tecnico rossonero sa come gestire momenti di fuoco, dalla trasferta emiliana ecco che arriverà un mese non proibitivo e, sfruttando anche gli impegni dell'Inter in Champions League, ecco che il Milan (con una vittoria stasera) potrà mettere ulteriore pressione ai nerazzurri. Ci sarà tempo per parlare di programmazione futura, adesso il Diavolo dovrà dimostrare di essere tale, già a partire dalla trasferta di stasera al Dall'Ara. Il primo passo per rimanere agganciato al treno, lo step iniziale per cominciare un nuovo tipo di rincorsa, un mini campionato che terminerà tra qualche mese. Il Milan deve rispondere, al mancato arrivo del centravanti e a sé stesso. Per dimostrare di potersela giocare fino all'ultimo.