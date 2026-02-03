Oltre al danno la beffa: tra il Crystal Palace e la Francia, Mateta rischia grosso

vedi letture

Oltre al danno ecco la beffa per Jean-Philippe Mateta. L'Equipe traccia un approfondimento su quelli che saranno i prossimi mesi del centravanti francese, che era a un passo dal Milan ma che poi è sfumato per i problemi al ginocchio.

Il Crystal Palace ha ingaggiato il centravanti internazionale norvegese del Wolverhampton, Jörgen Strand Larsen, poche settimane dopo aver acquistato l’attaccante gallese del Tottenham, Brennan Johnson, per 40 milioni di euro. Era arrivato anche Evann Guessand, in prestito dall’Aston Villa: morale della favola, il club inglese aveva già voltato pagina.

E per la convocazione verso il Mondiale 2026? Se Deschamps partirà con otto attaccanti, al momento, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Rayan Cherki e Hugo Ekitike sono in vantaggio. L’ultimo biglietto se lo giocheranno Marcus Thuram, Kingsley Coman, Maghnes Akliouche, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Florian Thauvin e, appunto, Mateta. Ma quest'ultimo, per arrivare alla convocazione, dovrà giocare. E adesso, tra la folta concorrenza e i problemi al ginocchio, la situazione si fa complicata.