Bologna-Milan di martedì? L'ultima volta nel 2018: ecco come andò

La 23esima giornata di Serie A si chiuderà questa sera con la sfida tra il Bologna e il Milan. Un giorno insolito per un posticipo, considerando che la giornata era cominciata venerdì scorso. Ma, come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le due squadre si sono già incontrate negli ultimi anni in questo giorno.

Il primo precedente risale al 18 dicembre 2018, quando le due squadre, allenate rispettivamente da Filippo Inzaghi e da Gennaro Gattuso, impattarono al “Dall'Ara” sullo 0-0. 