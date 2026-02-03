Qualche dubbio per Italiano: le possibili scelte del Bologna

Tutto pronto per la sfida tra il Bologna e il Milan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto su quelle che saranno le possibili scelte di Vincenzo Italiano: non solo Lucumi: anche Lorenzo De Silvestri non ci sarà, causa colica addominale. Ci sarà invece il nuovo acquisto Joao Mario,



In porta un'altra chance per Ravaglia vista la squalifica di Skorupski, e per Zortea a destra (più Miranda dall'altra parte).

In mezzo Freuler è la certezza, al suo fianco più Pobega in vantaggio su Moro. Sulla trequarti crescono le quotazioni di Lewis Ferguson. A destra confermatissimo Orsolini, a sinistra più Rowe di Cambiaghi: e davanti, più Castro di Dallinga.