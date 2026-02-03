Il neo-rossonero Idrissi-Regragui è pronto: "Grato per l'opportunità"

Tra i tanti acquisti che il Milan ha finalizzato nel corso di questa finestra di mercato invernale nel mese di gennaio per il progetto di Milan Futuro e il suo allenatore Massimo Oddo, uno degli ultimi a essere depositato è stato quello di Yahya Idrissi-Regragui, fantasista classe 2007 arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, francese di origine marocchino.

Sui propri canali social, il nuovo calciatore rossonero si è dimostrato subito pronto per la nuova avventura. Nel suo post Instagram ha scritto così: "Grato per l'opportunità, Milan! Pronto per partire". Poco prima anche il post dedicato al Chelsea, squadra in cui è entrato giovanissimo nel settore giovanile: "Grazie per il viaggio e per tutti coloro che hanno avuto una parte al Chelsea. Avanti".