Costacurta sul Milan: "3 o 4 giocatori devono migliorare la loro performance: parlo di Leao"

Il Milan sarà in campo questa sera in casa del Bologna allo stadio "Renato Dall'Ara" per porre fine alla 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive che si chiude in via del tutto eccezionale di martedì sera. Nell'ultima puntata di Calciomercato - L'Originale, andata in onda ieri sera su Sky Sport 24, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato della situazione del Milan alla luce del mercato terminato e soprattutto della situazione del reparto offensivo.

Le parole di Billy Costacurta sul Milan e l'attacco rossonero: "Il Milan deve aspettare che ci siano quei 3 o 4 giocatori che migliorino la loro performance, soprattutto in attacco. Parlo di Rafa Leao ma dello stesso Christian Pulisic, che ha cominciato bene ma che ora non sta bene. Anche Nkunku deve dare qualcosina di più. Io credo che il Milan speri che lì davanti i giocatori migliorino le loro prestazioni individuali".