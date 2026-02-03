MN - Fedele su Ibrahimovic: "Con l'arrivo di Comvest intuisco Zlatan possa avere più potere"
Furio Fedele, ex storico giornalista del Corriere dello Sport, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue considerazioni in merito al mercato invernale del Milan, ma non solo:
Prima del mercato, al Milan è uscito Elliott ed è entrato Comvest..
"Sì, ti dico la mia. Credo sia difficile capire le strategie di queste proprietà, degli americani. Non vogliono perdere soldi è chiaro, ma vogliono guadagnare sempre di più, quindi il filo logico è questo, è economico e non sportivo, non del tutto. Detto ciò, sono curioso di vedere le intenzioni di Cardinale, tornato a Milanello dopo non so quanto tempo. Mi sembra di intuire che a livello societario verrà rilanciata la figura di Ibrahimovic e leggo che dovrebbe restare Furlani.. mi chiedo come faccia a rimanere nonostante il cambio di proprietà.."
Il caso Mateta un pasticcio?
"Ma no, meglio così dai. Non è la prima volta che succede, anche con Boniface il Milan volle cautelarsi con esami fisici prima di concludere l'operazione, e ci andò bene infatti. Il punto è un altro: saltato Mateta, il Milan doveva avere un piano B o C, e invece, ancora una volta siamo in emergenza".
