Poker di acquisti: continua la programmazione del Milan del futuro

Poker di acquisti: continua la programmazione del Milan del futuroMilanNews.it
di Federico Calabrese

Un solo acquisto per la prima squadra, Niclas Fullkrug; ben quattro, invece, per il Milan del futuro. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si parte da Jacopo Sardo, classe 2005, preso dal Monza e aggregato a Milan Futuro, dove giocheranno anche El Hadj Malick Cissé (2008) e Yanhya Idrissi (2007).

Importante operazione anche quella per Alphadjo Cisse, preso dal Verona per 8 milioni di euro più bonus. L'ultimo colpo è stato Magnus Dalpiaz, classe 2007 arrivato in prestito dal Bayern Monaco. Giocherà con la Primavera, oltre ad allenarsi con la prima squadra.