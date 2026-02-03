Poker di acquisti: continua la programmazione del Milan del futuro
MilanNews.it
Un solo acquisto per la prima squadra, Niclas Fullkrug; ben quattro, invece, per il Milan del futuro. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si parte da Jacopo Sardo, classe 2005, preso dal Monza e aggregato a Milan Futuro, dove giocheranno anche El Hadj Malick Cissé (2008) e Yanhya Idrissi (2007).
Importante operazione anche quella per Alphadjo Cisse, preso dal Verona per 8 milioni di euro più bonus. L'ultimo colpo è stato Magnus Dalpiaz, classe 2007 arrivato in prestito dal Bayern Monaco. Giocherà con la Primavera, oltre ad allenarsi con la prima squadra.
Pubblicità
News
Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importantedi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Ginocchio Mateta, Teotino: "Per fortuna il Milan lo ha scoperto. In Inghilterra meno trasparenti per questioni mediche"
2 Mateta-Milan, clamoroso: tre medici diversi hanno votato "no". Ecco qual è il problema serio dell'attaccante
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Fedele: "Saltato Mateta? Meglio così. Felice per Maignan. Thiago Silva sarebbe venuto di corsa"
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com