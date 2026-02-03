Milano, al via le Olimpiadi: caos viabilità, tutte le strade chiuse

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 stanno per cominciare e questo significa restrizioni per quello che riguarda la vibilità a Milano intorno alla zona di San Siro. SportMediaset ne traccia un approfondimento: il debutto ufficiale delle restrizioni alla circolazione è fissato per il 5 febbraio.

Le chiusure veicolari saranno attive dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e interesseranno Piazzale Baiamonti, Via Ceresio, Piazzale Cimitero Monumentale e Via Galileo Ferraris. Saranno coinvolte anche Via Bramante e Via Niccolini, nel tratto tra Via Fioravanti e il Monumentale, oltre a Via Luigi Nono e parti di Via Messina e Via Procaccini. In questa fascia oraria i mezzi pubblici subiranno pesanti modifiche e le fermate della metropolitana di Monumentale (M5) e Cenisio (M5) verranno saltate.

La giornata più critica sarà quella del 6 febbraio. Dalle ore 14:00 alle ore 21:00 saranno interdette Piazza Missori, Via Mazzini, Piazza Duomo e Via Mengoni per il cocktail a Palazzo Reale. Il blocco riguarderà anche Piazza Fontana, Via Larga, Via Pecorari e Via Rastrelli. Per ragioni di sicurezza l'accesso alla Cattedrale del Duomo e alle relative terrazze sarà vietato al pubblico per l'intera durata dell'evento. Resteranno chiuse anche Viale Alemagna, Via Moliere e Via Milton presso la Triennale.

Sempre il 6 febbraio un imponente corridoio di sicurezza collegherà il centro allo Stadio San Siro dalle ore 15:00 alle ore 22:00 per il passaggio dei dignitari. Il percorso attraverserà Corso di Porta Vittoria, Via Senato, Piazza Cavour, Via Manin e Piazza della Repubblica. La carovana proseguirà lungo Viale della Liberazione, Viale Lancetti, il Cavalcavia Bacula e le Sopraelevate Monte Ceneri e Serra fino a Piazza Stuparich e Piazzale Lotto. Nei pressi dello stadio le chiusure totali saranno attive dalle 13:00 alle 24:00 in Via Caprilli, Via Achille, Via Tesio, Via Harar e Via Patroclo. Infine dalle 15:00 a mezzanotte sarà blindata Piazza Sempione e un tratto di Corso Sempione per l'accensione del braciere olimpico.