Rimonte e blackout: il curioso primato condiviso da Milan e Bologna
Dopo la fine del calciomercato, il Milan si avvicina così alla delicata trasferta di Bologna, in programma questa sera al Dall'Ara alle 20.45. Curiosità, statistiche e tutti i numeri della sfida tra i rossoblù e rossoneri:
RIMONTE E BLACKOUT
Milan (13 e 10) e Bologna (11 e 11) sono le uniche due squadre ad aver sia guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio che perso almeno 10 punti dopo essere andate avanti nel punteggio in questa stagione di Serie A. Inoltre, Il Milan (6V, 5N nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05); in generale, l'ultima volta che i rossoneri ci erano riusciti risaliva al 2003/04 (8V, 3N) - in quel caso vinsero anche la 12ª gara fuori casa.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi C. - Cavallina
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Mazzoleni
AVAR: Ghersini
DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN
Data: martedì 3 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Renato Dall'Ara di Bologna
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
