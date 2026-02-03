MN - Fedele pungente: "Mateta? Non è lui il problema, ma il fatto di non avere avuto un piano B o C"

Furio Fedele, ex storico giornalista del Corriere dello Sport, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue considerazioni in merito al mercato invernale del Milan, ma non solo:

Il caso Mateta un pasticcio?

"Ma no, meglio così dai. Non è la prima volta che succede, anche con Boniface il Milan volle cautelarsi con esami fisici prima di concludere l'operazione, e ci andò bene infatti. Il punto è un altro: saltato Mateta, il Milan doveva avere un piano B o C, e invece, ancora una volta siamo in emergenza".

Felice per Maignan?

"Certo, ma ci mancherebbe altro, il rinnovo era doveroso. Mike insieme a Donnarumma è uno dei migliori al mondo, forse Gigio è più forte e ha vinto di più. Ti lancio però questa provocazione. Maignan lo avrei lasciato partire per prendere un portiere più giovane, più fresco come Caprile. Avresti fatto un investimento per età e ti saresti portato a casa un portiere italiano forte".

