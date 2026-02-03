VIDEO MN - Arrivato al Dall'Ara il pullman del Milan

Oggi alle 19:16News
di Manuel Del Vecchio
fonte dai nostri inviati Antonio Vitiello, Antonello Gioia e Lorenzo De Angelis

Il pullman del Milan è arrivato in questi istanti allo stadio Dall'Ara, dove questa sera affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Trasferta scivolosa e difficile per Allegri, che non avrà a disposizione Saelemaekers, Pulisic ed il solito Gimenez.

Fischio d'inizio alle ore 20:45.