Milan, seconda gara stagionale da titolare per Athekame
Complice l'assenza per infortunio di Alexis Saelemakers, stasera contro il Bologna toccherà a Zachary Athakame giocare dal primo minuto sulla fascia destra. Si tratta della seconda presenza stagionale da titolare dell'esterno svizzero: l'altra occasione risale al 19 ottobre 2025 nel match casalingo di campionato del Diavolo contro la Fiorentina, vinto 2-1 dalla formazione di Max Allegri.
Queste le formazioni ufficiali di Bologna e Milan:
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.
MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
