BOL-MIL (0-2): Nkunku si procura e trasforma un rigore, raddoppio rossonero al 39'
Calcio di rigore conquistato da Christopher Nkunku che viene atterrato in area da Ravaglia in uscita bassa. Dal dischetto va lo stesso attaccante francese che trasforma, spiazzando il portiere del Bologna. Al 39' il Milan ha trovato così la rete del 2-0.
Il tabellino del match:
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.
MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
Gol: 20' Loftus-Cheek, 39' Nkunku (su rig.)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan