BOL-MIL (0-2): Nkunku si procura e trasforma un rigore, raddoppio rossonero al 39'

Oggi alle 21:26News
di Enrico Ferrazzi

Calcio di rigore conquistato da Christopher Nkunku che viene atterrato in area da Ravaglia in uscita bassa. Dal dischetto va lo stesso attaccante francese che trasforma, spiazzando il portiere del Bologna. Al 39' il Milan ha trovato così la rete del 2-0.

Il tabellino del match: 

BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Gol: 20' Loftus-Cheek, 39' Nkunku (su rig.)