Serie A, la classifica dopo Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tornano a -5 dalla vetta
Grazie al successo contro il Bologna per 3-0, il Milan torna a -5 punti dalla capolista Inter e allunga a +7 sul quinto posto della Roma.
SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO LA 23^ GIORNATA
Inter 55
Milan 50
Napoli 46
Juventus 45
Roma 43
Como 41
Atalanta 36
Lazio 32
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 26
Cremonese 23
Parma 23
Genoa 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Hellas Verona 14
