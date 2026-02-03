Serie A, la classifica dopo Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tornano a -5 dalla vetta

di Enrico Ferrazzi

Grazie al successo contro il Bologna per 3-0, il Milan torna a -5 punti dalla capolista Inter e allunga a +7 sul quinto posto della Roma.

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO LA 23^ GIORNATA

Inter 55 
Milan 50
Napoli 46 
Juventus 45 
Roma 43 
Como 41 
Atalanta 36 
Lazio 32 
Udinese 32 
Bologna 30 
Sassuolo 29 
Cagliari 28 
Torino 26 
Cremonese 23 
Parma 23 
Genoa 23 
Lecce 18 
Fiorentina 17 
Pisa 14 
Hellas Verona 14