Stramaccioni: "Per il Milan uno step importante, vittoria ottenuta senza giocatori chiave"

Andrea Stramaccioni, tecnico e opinionista televisivo oggi presente al Dall'Ara per commentare la vittoria del Milan sul Bologna per 0-3, è intervenuto nel post-partita di DAZN commentando con positività la prestazione della formazione di Massimiliano Allegri: "Oltre ai 22 risultati utili, il fatto di non aver mai perso in trasferta per il Milan è particolarissimo. Questa partita può rappresentare, per la qualità e pericolosità che ha avuto il MIlan, uno step importante, soprattutto perché ottenuta senza giocatori che sono chiave e che danno un contributo importante alla fase offensiva come Leao, Pulisic e Saelemaekers".

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.