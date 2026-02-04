Allegri su Nkunku: "Nel calcio ci vuole pazienza e calma"

Dopo il successo in casa del Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Sky:

Su Nkunku: "Nel calcio ci vuole pazienza e calma. Ai giocatori va lasciato il tempo di ambientarsi. Sono contento del gol di Nkunku e Loftus, hanno fatto bene anche Athekame e Fofana".

Su Modric e Rabiot: "Sono fortunato ad avere due giocatori così. Danno grande sicurezza anche agli altri giocatori".

Sulla crescita della squadra: "Io sono cresciuto da giocatore con un allenatore come Galeone che detestava i giocatori non pensanti. Nel calcio servono giocatori pensanti. Io ne ho tanti e possono migliorare ancora".

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.