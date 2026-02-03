live mn Fofana: "La canzone per me non l'ho sentita. L'obiettivo non è lottare contro l'Inter, ma di fare meglio dell'anno scorso"

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa nella pancia dello stadio "Dall'Ara" al termine di Bologna-Milan.

Ultimamente sembravi triste...

"A livello mentale sto sempre bene. È vero che penso alla mia partita quando gioco, gli altri pensieri non rimangono nella mia testa tutta la settimana. Ho sbagliato qualche partita, ma cerco sempre di fare meglio la prossima. Il campo mi è mancato, è un piacere essere tornato sul campo".

Cosa sentite in spogliatoio? Potete lottare con l'Inter?

"L'obiettivo non è lottare contro l'Inter, ma di fare meglio dell'anno scorso. Noi cerchiamo di fare le cose per essere loro vicino, ma l'obiettivo è fare mrglio dell'anno scorso".

I tifosi, al di là della prestazione, hanno un affetto particolare per te. Ti hanno anche dedicato una canzone... Lo senti questo affetto?

"Diciamo sì e no, perché l'affetto che ricevo è sui social, o a Milanello o a San Siro, quando vado in giro per Milano. Poi mi concentro sul gioco. La canzone non l'ho sentita".

Quanto vale il vantaggio sulla Roma?

"Dobbiamo ancora giocare contro di loro. Non c'è ancora un vantaggio effettivo, dopo quella partita se le cose dovessero rimanere invariate potremmo dire che ci sarà un vantaggio".