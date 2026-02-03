Allegri: "Modric e Rabiot? Fortunato ad avere due giocatori così"
MilanNews.it
Dopo il successo in casa del Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Sky:
Su Nkunku: "Nel calcio ci vuole pazienza e calma. Ai giocatori va lasciato il tempo di ambientarsi. Sono contento del gol di Nkunku e Loftus, hanno fatto bene anche Athekame e Fofana".
Su Modric e Rabiot: "Sono fortunato ad avere due giocatori così. Danno grande sicurezza anche agli altri giocatori".
Sulla crescita della squadra: "Io sono cresciuto da giocatore con un allenatore come Galeone che detestava i giocatori non pensanti. Nel calcio servono giocatori pensanti. Io ne ho tanti e possono migliorare ancora".
Pubblicità
News
Allegri: "Se guardo chi sta davanti o dietro in classifica? Bisogna guardare al +7 dalla quinta perchè..."
live mnFofana: "La canzone per me non l'ho sentita. L'obiettivo non è lottare contro l'Inter, ma di fare meglio dell'anno scorso"
sTARE ALLEGRI! Mi vergogno e chiedo scusa. Due settimane per sognare! 8 gol su 9!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Ogni tanto Rabiot mi fa arrabbiare. 50 punti da Scudetto? Eh, bisogna vedere l'Inter..."
2 LIVE MN - Fofana: "La canzone per me non l'ho sentita. L'obiettivo non è lottare contro l'Inter, ma di fare meglio dell'anno scorso"
3 LIVE MN - Italiano: "Ero molto fiducioso. Abbiamo preparato tutto ciò che poteva essere il Milan con la palla e senza palla"
Primo Piano
Allegri a DAZN: "Era una partita da fare seriamente, dietro si erano avvicinate molto. Non prendere gol fa sempre bene"
live mnLIVE MN - Bologna-Milan (0-3): tasto stop, il Diavolo torna a -5 dall'Inter e si porta a +7 dal quinto posto
Tare a DAZN: "Maignan una bandiera del club. Mateta? Problema fisico e abbiamo deciso di non procedere. Futuro? Si vedrà"
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com