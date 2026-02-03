Allegri: "Modric e Rabiot? Fortunato ad avere due giocatori così"

Dopo il successo in casa del Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Sky:

Su Nkunku: "Nel calcio ci vuole pazienza e calma. Ai giocatori va lasciato il tempo di ambientarsi. Sono contento del gol di Nkunku e Loftus, hanno fatto bene anche Athekame e Fofana".

Su Modric e Rabiot: "Sono fortunato ad avere due giocatori così. Danno grande sicurezza anche agli altri giocatori".

Sulla crescita della squadra: "Io sono cresciuto da giocatore con un allenatore come Galeone che detestava i giocatori non pensanti. Nel calcio servono giocatori pensanti. Io ne ho tanti e possono migliorare ancora".