Allegri racconta il finale: "In quel momento devi solo gestire la palla. Importante non prendere gol"
Un grande Milan, in super emergenza offensiva, si è presentato allo stadio Dall'Ara e ha battuto il Bologna con il netto passivo di 0-3. Un passo in avanti importantissimo in classifica per i rossoneri che rimangono a -5 dall'Inter e si portano specialmente a +7 sulla Roma, quinta in classifica. Al termine della gara il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN per dare il suo commento generale sulla partita. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del tecnico milanista.
Nel finale proprio non volevi prendere gol…
“Era importante. Abbiamo dei giocatori giovani, con poche partite, e si fanno prendere un po’ troppo dall’entusiasmo. Pavlovic andava un po’ in giro per il campo, poi in quelle situazioni lì porti palla, rischi di farti male, di perdere contrasti… In quel momento lì devi solo gestire la palla se possibile nella metà campo avversario. Chi è entrato l’ha fatto molto bene, alla fine Jashari, Fullkrug, Ricci, Estupinan, Tomori… Bisogna essere contenti, però poi da domenica, quando riprenderemo, dobbiamo pensare al Pisa e al rush finale per il campionato”.
