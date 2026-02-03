Rabiot fiducioso: "C'è grande potenziale in questa squadra: Allegri ci sta dando qualcosa in più"

Adrien Rabiot anche contro il Bologna è stato l'uomo in più del Milan: rete dello 0-3 che ha chiuso la partita a inizio ripresa, la quarta in questa stagione. Al termine della gara il centrocampista francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, un estratto delle sue dichiarazioni: "C'è grande potenziale in questa squadra. Magari a livello tecnico non siamo i più forti, ma abbiamo altre qualità. E poi c'è il mister che ci sta dando qualcosa in più. Era difficile fare peggio dell'anno scorso. Ci sono tanti giocatori nuovi, non è facile. Stiamo facendo un ottimo lavoro".

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.