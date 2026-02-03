live mn Freuler: "Jashari può diventare veramente forte. Fino all'1-0 eravamo ben messi in campo..."

vedi letture

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, è presente in conferenza stampa nella pancia dello stadio "Dall'Ara" al termine di Bologna-Milan.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Cosa non ha funzionato oggi?

"Fino all'1-0 eravamo ben messi in campo. Poi come ci accade da un mese e mezzo a questa parte, appena sbagliamo qualcosa caliamo sia fisicamente sia mentalmente e contro una squadra come il Milan appena sbagli una virgola ti castigano".

Come mai vi sta accadendo questo?

"Non lo so. Siamo meno compatti, regaliamo tanti gol agli avversari. Appena c'è una palla metà e metà finisce per essere degli altri".

Con Italiano avete pensato di cambiare assetto per uscire da questa fase negativa? "

Ce lo siamo chiesti anche noi. A Genova abbiamo cambiato qualcosa nella prima fase di pressing ed è andata bene. Non dobbiamo snaturarci perché giocare così ci ha portati fino alla Coppa. Dobbiamo credere nei nostri punti di forza e migliorare nella fase difensiva perché stiamo prendendo troppi gol e in maniera troppo facile".

Ha in mente il momento in cui il Bologna ha iniziato a smarrirsi?

"Dopo la Cremonese è iniziato un percorso negativo, ma non so quando è cambiato tutto".

Si è dato una spiegazione del perché il Dall'Ara non sia più un fattore determinante?

"Dà fastidio anche a me perché prima era difficile venire qui e fare anche solo un punto. Ora chiunque venga qui sembra che riesca ad ottenere la vittoria. Speriamo di rissolevarci con il Parma".

Che giocatore è Jashari?

"Non ci parlo troppo, ma so che è un giocatore. Ha fatto molto bene in Svizzera e in Belgio e poi al Milan, a sprazzi, ha fatto vedere le sue qualità. Poi ha davanti a Modric. Ma è un grande grande giocatore".