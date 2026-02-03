Allegri: "Per Bartesaghi crampi. Leao e Pulisic a Pisa? Credo di sì"
Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa dopo la bella vittoria del Milan in casa del Bologna per 0-3. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell'allenatore milanista, in merito alle condizioni fisiche ci alcuni calciatori, gli assenti e Bartesaghi, uscito non al meglio dal campo questa sera.
Come stanno Pulisic e Leao?
"Leao e Pulisic vediamo se saranno a Pisa. Credo di sì. Stasera, visto il risultato, ho preferito far riposare Leao, così magari accorciamo il recupero".
Come sta Saelemaekers?
"Vediamo, Athekame ha fatto una buona partita".
Bartesaghi?
"Fastidio, ma niente di che. Crampi".
