Milan a quota 50 dopo 23 partite per la terza volta nell'era dei tre punti
Il Milan vince in scioltezza a Bologna: 0-3 grazie alle reti di Loftus, Nkunku e Rabiot ma soprattutto +7 punti sul quinto posto dopo 23 giornate di campionato. Raggiunta la quota 50 punti, un risultato che dopo lo stesso numero di giornate era successo solamente due volte. Il dato OptaPaolo: "Il Milan ha raggiunto quota 50 punti dopo 23 gare stagionali soltanto per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo quelle del 2003/04 (58) e del 1995/96 (50): in entrambi i casi vinse lo scudetto a fine campionato. Vertice".
Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.
BOLOGNA-MILAN 0-3
Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot
LE FORMAZIONI
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.
Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.
