Nkunku a DAZN: "Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”

Oggi alle 22:52News
di Manuel Del Vecchio

Christopher Nkunku, oggi in gol, ha parlato a DAZN al termine di Bologna-Milan 0-3. Le sue dichiarazioni:

Volevi proprio rimanere al Milan, ancora un gol:

“Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”.

Le occasioni sprecate:

“Potevo segnare ancora, nell’ultima azione che ho fatto potevo segnare. In una partita del genere potevamo fare più gol”.