Nkunku a DAZN: "Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”
MilanNews.it
Christopher Nkunku, oggi in gol, ha parlato a DAZN al termine di Bologna-Milan 0-3. Le sue dichiarazioni:
Volevi proprio rimanere al Milan, ancora un gol:
“Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”.
Le occasioni sprecate:
“Potevo segnare ancora, nell’ultima azione che ho fatto potevo segnare. In una partita del genere potevamo fare più gol”.
