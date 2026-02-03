Stramaccioni: "Serata molto, molto importante per il Milan: partita spartiacque"

Andrea Stramaccioni, tecnico e opinionista, è intervenuto da bordocampo nel pre-gara di Bologna-Milan offerto da DAZN per offrire il suo punto di vista sulla sfida tra rossoblù e rossoneri. Le sue parole: "Serata molto, molto importante per il Milan: questa è una partita che è spartiacque per la formazione rossonera: importante rimanere attaccati alla scia dell'Inter ma, come dice mister Massimiliano Allegri, è più importante tenere a distanza la squadra quinta in classifica".

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, match valido per la 23esima giornata di Serie A.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.