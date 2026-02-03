Bartesaghi a MTV: "Ci siamo allenati bene e cercheremo di dare il meglio di noi stasera"
Nel pre partita di Bologna-Milan Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare l'importante sfida del Dall'Ara, tutt'altro che da sottovalutare nonostante il momento non positivo della formazione di Vincenzo Italiano.
Come avete gestito i 9 giorni di pausa?
"Ci ha dato qualche giorno perché era giusto equilibrare la settimana, però credo che ci siamo allenati bene e cercheremo di dare il meglio di noi stasera".
Sul Bologna
"Il mister ci ha messo in guardia. Bisogna stare sul pezzo dando il massimo".
Quanto conta l'assenza di Saelemaekers questa sera?
"Abbiamo giocatori forti, siamo tutti importanti, quindi daremo il massimo".
