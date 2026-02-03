BOL-MIL (0-1): Loftus-Cheek porta avanti il Diavolo al 20', assist di Rabiot

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:08News
di Enrico Ferrazzi

Il Milan passa in vantaggio al 20' con Ruben Loftus-Cheek: cross dalla destra di Athekame e colpo di testa di Nkunku, Ravaglia respinge il pallone che dopo un paio di rimpalli finisce sui piedi di Rabiot che appoggia all'indietro per l'inglese che di destro mette in rete. Rossoneri in vantaggio al Dall'Ara cotro il Bologna.

Il tabellino del match

BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Gol: 20' Loftus-Cheek