BOL-MIL (0-1): Loftus-Cheek porta avanti il Diavolo al 20', assist di Rabiot
Il Milan passa in vantaggio al 20' con Ruben Loftus-Cheek: cross dalla destra di Athekame e colpo di testa di Nkunku, Ravaglia respinge il pallone che dopo un paio di rimpalli finisce sui piedi di Rabiot che appoggia all'indietro per l'inglese che di destro mette in rete. Rossoneri in vantaggio al Dall'Ara cotro il Bologna.
Il tabellino del match:
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.
MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
Gol: 20' Loftus-Cheek
