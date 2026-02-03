Tare su Mateta: "Nel futuro si vedrà. Contenti e felici di questa squadra"

Nel pre-gara di Bologna-Milan, gara che chiude il 23° turno del campionato di Serie A Enilive, è stato intervistato ai microfoni di DAZN il direttore sportivo milanista Igli Tare, all'indomani della chiusura del calciomercato invernale. DI seguito si riporta un estratto delle dichiiarazioni rilasciate dal dirigente rossonero albanese.

Su Mateta e quello che è successo dopo le visite mediche:

“L’operazione Mateta riguardava il futuro, non il presente. Facendo la trattativa abbiamo visto che c’era uno spiraglio di anticiparla e abbiamo cercato di farlo. Poi facendo le visite mediche abbiamo constatato questo problema fisico che il giocatore aveva e abbiamo deciso di non andare avanti. Poi nel futuro si vedrà. La squadra fino ad adesso ha fatto molto bene. Anche gli attaccanti hanno fatto bene. Leao ha questo problema che nelle ultime settimane gli ha dato un po’ di fastidio, Pulisic ha qualche problemino anche. Però siamo contenti e felici di questa squadra, andiamo avanti non dando nessun alibi a noi stessi e a tutti gli altri”.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, match valido per la 23esima giornata di Serie A.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.