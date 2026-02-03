BOL-MIL (0-3): tris rossonero ad inizio ripresa, segna Rabiot
Tre minuti dopo l'inizio del secondo tempo, il Milan ha trovato la sua terza rete: errore clamoroso di Miranda che dalla rimssa laterale regala la palla ad Adrien Rabiot che si porta avanti il pallone di testa e poi è freddissimo davanti a Ravaglia che beffa con il sinistro.
Il tabellino del match:
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.
MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
Gol: 20' Loftus-Cheek, 39' Nkunku (su rig.), 49' Rabiot
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan