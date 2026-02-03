Allegri non si accontenta: "Buona partita ma potevamo fare ancora meglio. Loftus e Nkunku hanno fatto bene"

vedi letture

Un grande Milan, in super emergenza offensiva, si è presentato allo stadio Dall'Ara e ha battuto il Bologna con il netto passivo di 0-3. Un passo in avanti importantissimo in classifica per i rossoneri che rimangono a -5 dall'Inter e si portano specialmente a +7 sulla Roma, quinta in classifica. Al termine della gara il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN per dare il suo commento generale sulla partita. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del tecnico milanista.

Oggi partitone degli attaccanti. Che tasti ha toccato?

“Sono giocatori di ottima qualità. Era una partita da fare seriamente, dietro si erano avvicinate molto. Ennesima trasferta contro un Bologna pericoloso, i ragazzi sono stati molto bravi in entrambe le fasi”.

La fase offensiva della squadra:

“Stasera è stata una buona partita, ma secondo me potevamo fare ancora meglio. Si deve lavorare su queste situazioni di gestione palla. Più che gestione, di giocate precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato meglio e bene perché Loftus e Nkunku hanno fatto bene davanti. Trovavamo sfogo davanti sia in profondità che sulla palla addosso”.