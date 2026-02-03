Allegri a TL: "I ragazzi hanno fatto una partita seria. Campionato vivo? Dobbiamo essere bravi a tenere a distanza quelle sotto"

Nel post partita di Bologna-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per commentare l'ottima prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossonero.

Bel Milan

"Sono stati molto bravi i ragazzi perché hanno giocato una partita seria, attenta, bene tecnicamente, però bisogna ancora migliorare per alzare il livello perché abbiamo le qualità per farlo".

Oggi il Milan ha dimostrato di riuscire a fare a meno di Leao e Pulisic insieme

"Il Milan ha ottimi giocatori. È normale che ci sono giocatori come Nkunku che hanno bisogno di ambientarsi. Io credo che questo gruppo sa benissimo che quest'anno ci sono un po' di sacrificati perché putroppo giochiamo una volta a settimana, però l'obiettivo è che poi l'anno prossimo tutti insieme giochiamo la Champions".

Il campionato è vivo

"Rabiot lo dice perché matematicamente l'Inter non lo ha ancora vinto, ma noi dobbiamo essere bravi a tenere a distanza quelle sotto".

Come si gestisce da qui a Pisa?

"Domani ci alleniamo, poi tre giorni liberi e domenica torniamo a lavorare".