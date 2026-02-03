Allegri a Sky: "Dobbiamo recuperare Leao e Pulisic. Modric e Rabiot danno grande sicurezza anche agli altri"

vedi letture

Dopo il successo in casa del Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Sky:

Sulla classifica: "Bisogna guardare al +7 dalla quinta perchè il campionato è ancora lungo e in una settimana la classifica può cambiare. Stasera abbiamo fatto una partita seria. Ora abbiamo 12 giorni di sosta, dobbiamo recuperare Leao e Pulisic".

Su Nkunku: "Nel calcio ci vuole pazienza e calma. Ai giocatori va lasciato il tempo di ambientarsi. Sono contento del gol di Nkunku e Loftus, hanno fatto bene anche Athekame e Fofana".

Su Modric e Rabiot: "Sono fortunato ad avere due giocatori così. Danno grande sicurezza anche agli altri giocatori".

Sulla crescita della squadra: "Io sono cresciuto da giocatore con un allenatore come Galeone che detestava i giocatori non pensanti. Nel calcio servono giocatori pensanti. Io ne ho tanti e possono migliorare ancora".

Sulla corsa scudetto: "L'Inter è sei anni che lotta per lo scudetto. Quest'anno noi abbiamo cambiato tanti giocatori. Per fare delle ottime cose fino a fine campionato dobbiamo guardare chi ci sta sotto. Stasera è una bella vittoria. Ora abbiamo qualche giorno per recuperare e poi penseremo alla gara contro il Pisa che sarà difficile. Sono una squadra cattiva, all'andata abbiamo pareggiato 2-2. Facciamo un passo alla volta".