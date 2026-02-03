Rabiot a TL: "Bravi tutti, bella serata. Il campionato? È vivo, ma noi dobbiamo essere focalizzati sul nostro obiettivo"

Nel post partita di Bologna-Milan l'MVP del match Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Milan è oltre il singolo

"Non c'è un giocatore indispensabile. Davanti abbiamo altri giocatori forti oltre Leao e Pulisic, e lo stiamo dimostrando. Nkunku ha fatto una grande partita, Loftus ha fatto gol, Niclas che è entrato benissimo. Benissimo la squadra. Bella serata, poi vedremo di recuperare questi giocatori che per noi sono molto importanti, ma abbiamo un po' di tempo ma stasera era importante fare questo risultato qui".

Che momento è per te, ti senti leader della squadra?

"Abbiamo bisogno di questi giocatori che mostrano la strada agli altri. È importante anche perché abbiamo tanti giocatori nuovi, con poca esperienza, ed è importante trascinare questa squadra. Siamo un bel gruppo e ci sono tanti giocatori che hanno questo ruolo, Luka, Mike che ha appena rinnovato a dimostrazione del fatto che il gruppo è sano e crede in questa squadra. Tutti bene stasera, dobbiamo continuare così mostrando questa strada ai più giovani ma non pensando troppo al primo posto. Giocare come stasera, poi vedremo più avanti".

A cosa guardi, il +7 sulla Roma o il -5 dall'Inter?

"Buon risultato perché abbiamo staccato il quinto posto che era l'obiettivo principale. Il mister ce lo dice sempre, e lo sappiamo bene qual è il nostro obiettivo, poi più avanti vedremo. Il campionato è vivo, secondo me 5 punti non sono tanti, ma dobbiamo essere focalizzato su altro, il nostro vero obiettivo. Dobbiamo continuare su questo percorso che stiamo facendo bene".

Sul rinnovo di Maignan

"Io da tante settimane che scherzo con lui. Ci parliamo. Mike è un super amico da tanti anni. Ovviamente da parte mia ha avuto questo sostegno e questa voglia di farlo rinnovare, perché come ha detto il mister è tra i migliori portieri in Europa, e quindi è una prova importante. Ma tutti siamo contenti".